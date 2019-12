Jede Anerkennung des Massakers an den Hunderttausenden Armeniern während des Ersten Weltkrieges im Osmanischen Reich als Völkermord ruft Entrüstung und scharfe Kritik in der Türkei hervor. So geschehen auch im Falle der USA, wo vor wenigen Tagen nach dem Repräsentantenhaus nun auch der Senat eine entsprechende Resolution verabschiedet hatte. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach von einer politischen Entscheidung und drohte mit der Schließung der US-Luftwaffenbasis Incirlik. Nun hat Erdogan in einem TV-Interview nachgelegt und den USA Völkermord an den Indianern vorgeworfen.