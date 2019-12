„Es war ein wuchtiger, entschlossener Stich Richtung Oberkörper, der Tod ist nur deswegen nicht eingetreten, weil Passanten eingegriffen haben.“ - Auch wenn der Angeklagte am Dienstag vor Gericht in Graz sogar leugnet, die Tatwaffe überhaupt gegen seine Frau gerichtet zu haben, hegt der Staatsanwalt keinen Zweifel an der Schuld des Algeriers.