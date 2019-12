„Ich sah ihn nur durch ein Fenster springen“, meint eine Hotel-Angestellte. Drei Wochen vor Haftende kehrte ein Pongauer (19) nicht mehr vom Freigang in die Justizanstalt-Suben in Oberösterreich zurück. Stattdessen tauchte er in Salzburg unter, stahl am Montag ein Handy und checkte in das Hotel „Flair“ in Salzburg-Itzling ein. Doch weil das Diebstahl-Opfer sein Handy orten ließ, kam ihm die Polizei auf die Schliche. Auf der Flucht vor den Beamten sprang der Häftling am Dienstag aus dem Fenster im zweiten Stock des „Flair“. Nach einer Verfolgungsjagd zu Fuß konnten die Beamten den Flüchtigen stellen. Der Pongauer soll zuvor auch in ein Unternehmen im Andräviertel eingebrochen sein und sich dort weitere Handys und Bargeld unter den Nagel gerissen haben.