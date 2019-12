British Open bereits fix

Die Wette präsentierten die Schwab-Brüder übrigens auch bei der chinesischen Variante von „Wetten, dass..?“ in Peking. Als Profi ist Matthias jetzt noch viel mehr unterwegs. Bis 27. Dezember ist er in Rohrmoos, ehe ein Trainingslager in Florida wartet. Ab 7. Jänner erfolgt in Dubai der Feinschliff für das erste Turnier 2020, das ab 16. Jänner in Abu Dhabi mit sieben Millionen Dollar Preisgeld stattfindet. Über seine Ziele für 2020 sagt Matthias: „Mein Spiel weiterentwickeln. Gute Ergebnisse kommen dann von allein.“ Schon jetzt fix ist seine Major-Premiere. Wie Bernd Wiesberger ist er für die British Open im Royal St. George’s Golfclub in Kent (16. bis 19.7.) qualifiziert.