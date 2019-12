Wie berichtet, kam es am vergangenen Samstag gegen 22.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache zum Brand in einer Wohnung eines mehrstöckigen Mehrparteienhauses. Ein 56-jähriger Österreicher erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus Innsbruck verbracht. Sämtliche Bewohner des Mehrparteienhauses wurden aus dem Objekt evakuiert und sechs Personen mussten wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Innsbruck überstellt werden. Ein Mieter (56) wollte noch flüchte, brach dann aber offenbar zusammen und wurde reanimiert. Am Dienstag dann die traurige Nachricht: Der Mann hat seine schweren Verletzungen nicht überlebt.