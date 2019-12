Das wohl größte Problem: Der Platzmangel. „Es fehlt hinten und vorn. Die Klassenzimmer sind viel zu klein, auch das Lehrerzimmer bietet praktisch keinen Platz“, klagt Gabriele Schwarz, Direktorin der Neuen Mittelschule. Die beiden Schulen bieten außerdem Nachmittagsbetreuung an, was großen Anklang bei den Eltern findet. Doch auch hier fehlen die Ressourcen: „Wir sind in keinster Weise dafür ausgestattet. Die Schüler müssen ihr Mittagessen in der Küche einnehmen. Und selbst dort gibt es nur 16 Sitzplätze“, so Schwarz. In den Wintermonaten gab es in der Vergangenheit oft Probleme mit der Heizung, auch barrierefreie Zugänge findet man an beiden Schulen nicht. „Die Schüler, die im Rollstuhl sitzen oder mit Krücken gehen, müssen dann über die Treppen hinaufgetragen werden“, berichtet die Direktorin.