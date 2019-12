Nach einem Influenza-Massenausbruch in Tirol sind auch steirische Mediziner in Alarmbereitschaft. Ärzte mahnen zur Vorsicht und raten vor allem Risiko-Patienten, noch rasch zur Impfung zu gehen. Genau jener Grippestamm, der in Innsbruck über 100 Kinder erwischt hat, ist in der heurigen Schutzimpfung enthalten!