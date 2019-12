Mitleid mit Frau von Sergo P.

Der bereits zwei Mal wegen terroristischer Vereinigung verurteilte Jihadist soll in Hirtenberg offen seine Sympathie für die radikalislamistische Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) zur Schau gestellt und sich zum IS bekannt haben. Ein Mithäftling wandte sich eines Tages an die Behörden und berichtete, der 24-Jährige plane seinen Ausbruch aus dem Gefängnis, um nach Syrien zu ziehen und sich dort dem IS anzuschließen.