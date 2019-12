Die Wiener Staatsoper verweist in Reaktion auf den am Dienstag präsentierten Abschlussbericht der Sonderkommission zur Klärung der Vorwürfe an der Ballettakademie des Hauses auf in den vergangenen Monaten gesetzte Maßnahmen. Neben den bereits in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung gesetzten Schritten nennt die Staatsoper etwa auch die Reduktion der Anzahl der Auftritte der Schüler. Zudem gebe es „missverständliche Inhalte“ in dem Bericht.