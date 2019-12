Und genau das bringt die fleißigen Arbeiter des Haller Post-Logistikzentrums dieser Tage gehörig ins Schwitzen. „Im Schnitt werden bei uns derzeit pro Tag 64.000 Pakete abgewickelt. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es in der Vorweihnachtszeit, also im November und Dezember, 55.000. Das ist ein Plus von 16 Prozent“, rechnete Niederlassungsleiter Christoph Steiner beim „Krone“-Lokalaugenschein vor. Der normale Tagesschnitt unterm Jahr lag heuer übrigens bei rund 50.000 Paketen.