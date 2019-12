Zubereitung: Für die Konfektmasse das Schlagobers im Topf zum Kochen bringen. Vom Herd nehmen und die beiden Schokoladen und Butter darin schmelzen. Gewürze, Pekannüsse, Anrieb der Orangenschale sowie Vanillezucker unterrühren. Die Masse in eine Rührschüssel geben und erkalten lassen. Dann mit dem Mixer auf kleiner Stufe cremig rühren. Mithilfe von zwei Kaffeelöffeln kleine Häufchen formen und portioniertes vorsichtig in Kakaopulver wälzen. Die Pralinen in vorgesehene Papierförmchem geben und im Kühlschrank fest werden lassen.