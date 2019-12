Pavillon am Schloßberg

Offiziell eröffnet wird das Kulturjahr mit einem Event am 23. Jänner, doch der Startschuss für das erste Projekt fällt schon wenige Stunden nach Jahresbeginn: „The Graz Vigil“ nennt die belgisch-australische Choreografin Joanne Leighton ihr mit La Strada entwickeltes Konzept: Jeden Tag des Jahres lässt sie bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang einen Bürger auf einem eigens errichteten Plateau am Schloßberg eine Stunde lang Wache stehen über den Dächern der Stadt - insgesamt sind also 732 Grazerinnen und Grazer involviert.