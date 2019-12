Sexueller Missbrauch unterliegt ab sofort im Vatikan keiner Geheimhaltung mehr. Der Kirchenstaat teilte am Dienstag mit, dass das sogenannte päpstliche Geheimnis in Missbrauchsfällen keine Gültigkeit mehr habe. Damit werden in Zukunft Aussagen in Kirchenprozessen auch an zivile Behörden weitergeleitet.