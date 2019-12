Dass die sexuellen Handlungen an die Gewährung von Sozialleistungen geknüpft waren - so allerdings die Anklage -, davon wollte der frühere Beamte nichts wissen. So soll er etwa Zuerkennung von Heizkostenzuschüssen oder von bedarfsorientierter Mindestsicherung nur für sexuelle „Gefälligkeiten“ gewährt haben. Über zwei Jahre hinweg sollen sich die Übergriffe erstreckt haben.