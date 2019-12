Am Dienstagvormittag ist ein 35-jähriger Pinzgauer mit einem Lebensmittel-Kühl-Lkw auf Höhe der Staumauer am Saalachsee zuerst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, dann über die Gegenspur nach links in die Leitplanke gekracht und schließlich wieder zurück nach rechts in die Felsmauer geprallt. Der Fahrer war von Unterjettenberg kommend in Richtung Bad Reichenhall unterwegs und verlor aus bisher nicht näher geklärter Ursache die Kontrolle über seinen Laster. Die Leitplanke verhinderte, dass der Lkw in den Saalachsee stürzt.