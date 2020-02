In Kanada darf Ahorncreme (auch Ahornaufstrich oder Ahornbutter genannt) auf keinem Frühstückstisch fehlen. Kein Wunder, denn immerhin ist Kanada der Hauptproduzent von Ahornsirup- und -butter. Zur Herstellung von Ahornbutter wird Ahornsirup auf circa 112 Grad erhitzt, anschließend auf circa 52 Grad abgekühlt und so lange geschlagen, bis eine cremige Konsistenz erreicht ist. Dieser erinnert im Geschmack an Karamell, hat in etwa die Konsistenz von Cremehonig und liefert ausschließlich gute Kohlenhydrate, kein Fett. Daher ist es die ideale Alternative zu Schokocreme und Co.