Wöginger: „Entscheidung widerspricht unseren Überzeugungen“

Auch der einstige Koalitionspartner ÖVP zeigte sich wenig erfreut. Der geschäftsführende Klubobmann August Wöginger meinte in einer Aussendung: „Wir können die Entscheidung absolut nicht nachvollziehen, und sie widerspricht vollkommen unseren politischen Überzeugungen. Aber Entscheidungen des VfGH sind in einem Rechtsstaat, auch wenn man sie inhaltlich ablehnt, endgültig.“ Man habe eine bundeseinheitliche Regelung schaffen wollen, und die sei in drei Punkten aufgehoben worden. Wöginger betonte, dass die restlichen Punkte des Gesetzes in Kraft bleiben. In den übrigen Bereichen könnten die Länder eigene Regelungen einführen.