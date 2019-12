Schon mehr als 140.000 Hektar Land zerstört

In Australien lodern seit Monaten Hunderte Buschbrände, die bereits mehr als 140.000 Hektar Land zerstört haben. Nach Angaben der Tierschutzorganisation Science for Wildlife sind drei der fünf Gebiete in den Blue Mountains, in denen viele Koalas vorkommen, von den Bränden betroffen. Erst Ende November musste ein Koala, der zunächst aus den Flammen gerettet worden war, eingeschläfert werden.