Die Prognosen werden immer konkreter: Auch heuer müssen wir uns wahrscheinlich von weißen Weihnachten verabschieden. In höheren Nordalpentälern lässt sich vielleicht die ein oder andere Schneeflocke blicken, im Flachland ist man davon allerdings weit entfernt. So weit, dass es im Westen des Landes sogar zu neuen Rekordaufzeichnungen kam: Um drei Uhr früh in der Nacht auf Dienstag hatte es im Vorarlberger Feldkirch 20 Grad! Und auch in der Nacht auf Mittwoch purzelten Rekorde.