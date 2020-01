Diese Pilzsorten sind hauptsächlich in Asien, aber auch in Europa vereinzelt verbreitet. In Skandinavien findet man beispielsweise den schiefen Schillerporling, aus welchem die Idee des Pilzkaffees eigentlich entstanden ist: Als die Skandinavier, vor allem die Finnen, in Zeiten des zweiten Weltkriegs kein Kaffeepulver zur Verfügung hatten, trockneten sie den Reishi-Pilz und verwendeten das getrocknete Pulver als Ersatz.