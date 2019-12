In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Mit dem Postsparkassen-Gebäude, das am 17. Dezember 1906 eröffnet wurde, schuf der Architekt und Stadtplaner Otto Wagner ein Schlüsselwerk des Wiener Jugendstils und der architektonischen Moderne. Mit der Postsparkasse gelang es Wagner, Funktionalität, Bedeutung und Ästhetik auf höchst innovative Art und Weise zusammenzuführen. Prunkstück des Gebäudes ist der mehr als 550 Quadratmeter große Kassensaal unter einem mächtigen Glasdach. Das achtstöckige Gebäude wurde in der damals noch völlig neuen Stahlbetonbauweise errichtet. Zusätzlich wurden Materialien wie Marmor, Granit oder Aluminium eingesetzt. Die Außenfassade mit den charakteristischen Bolzen - die nur eine dekorative und keine tragende Funktion haben - sollte an eine eisenbeschlagene Schatztruhe erinnern.