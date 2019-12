Nach der Angelobung der Abgeordneten, der Wahl des Landtagspräsidiums und der Bundesräte stand am Dienstag im steirischen Landtag der Höhepunkt des Tages an: die Wahl der neuen Landesregierung. ÖVP und SPÖ haben ja am Montag Regierungsmitglieder und Programm („Agenda Weiß-Grün“) präsentiert.