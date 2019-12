Das Tarifvergleichsportal durchblicker.at befragte 1000 berufstätige Österreicherinnen und Österreicher. Die Mehrheit von ihnen gab an, in finanzieller Hinsicht auf das 14. Gehalt angewiesen zu sein. 58 Prozent der Österreicher decken mit dem Weihnachtsgeld die Fixkosten, begleichen offene Rechnungen, zahlen Schulden zurück. Jeder fünfte Kärntner braucht dieses Geld, um sich über ein Plus am Konto freuen zu können. Ausgegeben wird das Weihanchtsgeld natürlich auch für Geschenke, für Essen und für Kleidung.