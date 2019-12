Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Festgenommenen um einen 19-jährigen Pongauer handelt, der als flüchtiger Strafgefangener aus der Justizanstalt Suben galt. Der Pongauer steht im Verdacht, in der Nacht zum vergangenen Sonntag in ein Unternehmen im Salzburger Andräviertel eingebrochen zu haben. Dort stahl der Mann zwei Handys und eine geringe Menge Bargeld. Die gestohlenen Mobiltelefone stellte die Polizei sicher. Der Pongauer wurde in die Justizanstalt Salzburg und in weiterer Folge in die Justizanstalt Suben überstellt.