Große Aufregung im Motorsport: Der italienische MotoGP-Pilot Andrea Iannone ist provisorisch gesperrt worden! Beim Aprilia-Fahrer seien in einer am 3. November beim Malaysia-Grand-Prix abgegebenen Urinprobe anabole Steroide gefunden wurden, teilte der Motorrad-Weltverband (FIM) am Dienstag mit.