Das Jahr 2019 geht vorbei, und die Klimakrise spitzt sich zu: „Nach dem Versagen in Madrid müssen wir endlich ambitioniert vorangehen, die Verantwortung liegt jetzt bei den Staaten. Wir brauchen eine Allianz der Mutigen, wenn wir uns der Klimakrise entgegenstellen wollen. Doch Österreich versteckt sich derweil hinter inhaltsleeren Versprechen, wie auch der Leak des Expertenpapiers zum Klimaplan zeigt“, so Katharina Rogenhofer, Sprecherin des Klimavolksbegehrens, welches den Klimaschutz in der Verfassung verankern möchte.