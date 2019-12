Die Grippewelle ist heuer besonders früh ausgebrochen. Das zeigte sich nicht zuletzt daran, dass deswegen in Tirol zwei Volksschulen geschlossen werden mussten. Davon überrascht zeigte sich auch Reinhard Würzner, Impfexperte des Instituts für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie an der Medizinischen Universität Innsbruck. Er bestätigte am Dienstag: „Die Grippe ist da.“