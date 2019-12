Die Sonderkommission zur Klärung der Vorwürfe gegen die Ballettakademie der Wiener Staatsoper hat am Dienstag ihren Abschlussbericht vorgelegt. Und dieser hat es in sich. Der Akademie werden mangelnde Strukturen in Bezug auf die Verantwortlichkeiten, unzureichende medizinisch-therapeutische Versorgung der Ballettschüler und fehlendes Problembewusstsein in Bezug auf Kinderschutz und Kindeswohl vorgeworfen.