Fast dreißig Prozent aller Babys in Österreich kommen durch einen Kaiserschnitt zur Welt. Österreich liegt mit seinem Prozentanteil von 29,24 EU-weit an zwölfter Stelle, wie aus den Eurostat-Daten für das Jahr 2017 hervorgeht. Insgesamt wurden laut der Statistikbehörde in der EU mindestens 1,4 Millionen Kaiserschnitte durchgeführt, in Österreich kamen 25.628 von 87.633 Neugeborenen per Kaiserschnitt zur Welt.