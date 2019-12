Nach der tödlichen Hundeattacke auf einen 31-jährigen Soldaten am 13. November in der Wiener Neustädter Flugfeld-Kaserne hat das Bundesheer seine Untersuchungen abgeschlossen. Der Bericht sieht eine „schwere Konfliktsituation“ zwischen dem Hundeführer, Dominik R., und einem der beiden involvierten Hunde, „Hati“. Warum, das lasse sich „aufgrund fehlender Zeugen und der noch ausstehenden gerichtsmedizinischen Analysen nicht näher definieren“, hieß es am Dienstag. Opferanwalt Erich Gemeiner erneuerte daraufhin seine Kritik an der Untersuchung und am Bundesheer selbst: Der Bericht diene lediglich dazu, „von den unzähligen Verfehlungen abzulenken“.