Heftiges Wetterphänomen im Südosten

Die Tornados sind die Konsequenz eines heftigen Wetterphänomens, das derzeit über den Südosten der USA hinwegfegt. In Vernon Parish, Louisiana, tötete der Tornado eine 59-jährige Frau, die in ihrem Wohnwagen vom Sturm überrascht wurde. Ein Mann und seine Frau starben in Lawrence County, Alabama. In Lee County, Mississippi, beschädigte der Wirbelsturm 60 Häuser und eine Kirche. Auch aus der Ortschaft Guntown wurden schwere Verwüstungen gemeldet.