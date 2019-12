Die Zahl der illegalen Einreisen aus der Türkei in die EU ist heuer wieder deutlich angestiegen. Sie liege bei exakt 70.002 - „davon sind 67.741 Personen in Griechenland angekommen, 197 Personen in Bulgarien, 1803 in Italien und 261 Personen in Zypern“, heißt es in einem als vertraulich eingestuften Bericht der EU-Kommission, aus dem die deutsche „Welt“ am Dienstag berichtete.