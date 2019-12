Becky Houze, Milchbäuerin in vierter Generation auf der britischen Insel Jersey, hat sich für ihre Kühe zu Weihnachten etwas Besonderes einfallen lassen. So erhielten „Carol“, „Holly“, „Noelle“, „Mary“ und „Mariah Dairy“ extra angefertigte Weihnachtssweater, in denen die fleißigen Milchproduzentinnen dann posieren. Was ursprünglich als Werbegag für das Tourismusbüro der Insel gedacht war, entwickelte sich in kürzester Zeit zum Instagram-Hit.