Handlung kaum bekannt

In Hollywood stellten sich Fans schon am Montag vor dem historischen TCL Chinese Theatre an, wo „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ ab Donnerstag zu sehen ist. Einige kamen als Figuren wie Prinzessin Leia oder Luke Skywalker verkleidet. In Österreich läuft der Film am Mittwoch an. Über die Handlung wurde vor dem Kinostart kaum etwas bekannt.