Der 32-jährige Linzer verschaffte sich am Montag Zutritt zu einer Firma in Linz. Vermutlich hat er kurz vor Betriebsende eine Zugangstüre mit Papier so manipuliert, dass diese nicht richtig schloss. Gegen 22:.0 Uhr wurde er von einem zufällig anwesenden Mitarbeiter auf frischer Tat betreten und bis zum Eintreffen der Polizei angehalten. Der 32-Jährige wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.