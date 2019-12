Deutlichen Cannabisgeruch wahrgenommen haben am Montag Abend Polizisten bei Erhebungen in einem Mehrparteienhaus in Fuplmes im Stubaital. Und tatsächlich: Ein 25-jähriger Wohnungsinhaber händigte den Beamten eine kleine Menge getrockneter Cannabisblüten aus. Zudem befanden sich unter anderem sechs große Töpfe, in denen Cannabispflanzen aufgezogen worden waren, in der Wohnung. Insgesamt drei Österreicher werden angezeigt!