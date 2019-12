Angesichts der hohen Ungewissheit um eine Wiederzulassung hat sich Boeing entschlossen, die Produktion seines Krisenjets 737 Max ab Jänner vorübergehend auszusetzen. Das teilte der US-Luftfahrtkonzern am Montag in Chicago mit. Der Flugzeugtyp ist bereits seit Mitte März mit Startverboten belegt. Grund sind zwei Abstürze in Äthiopien und Indonesien innerhalb weniger Monate, bei denen insgesamt 346 Menschen starben.