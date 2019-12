Ganz ohne erkennbaren Fehler ging das Rennen für Shiffrin daneben. Die 24-Jährige, die den Parallelslalom am Sonntag in St. Moritz ausgelassen hatte, kam mit der Salzpiste überhaupt nicht zurecht. Erstmals in diesem Kalenderjahr landete sie in einem Technikrennen nicht auf dem Podest. Wenn sie ins Ziel kam, war Shiffrin zuletzt vor mehr als fünf Jahren in einer technischen Disziplin so schlecht klassiert - am 7. März 2014 als 24. im Riesentorlauf von Aare.