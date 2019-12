„Habe riesige Freude“

Für den 49-Jährigen werden die beiden Spiele - das Hinspiel erfolgt am 20. Februar in Frankfurt, eine Woche später wird in der Bullen-Arena um den Aufstieg gekämpft - „ganz besonders. Auf der einen Seite ist es ein schweres Los, auf der anderen Seite habe ich persönlich aber eine riesige Freude“, fiebert er dem Kräftemessen mit seinem Ex-Arbeitgeber entgegen.