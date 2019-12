In den Tagen nach seinem am 4. September verkündeten Abschied hatte sich die Situation noch anders dargestellt. „So etwa zwei Wochen nach dem Rücktritt habe ich gedacht: Ich weiß nicht, ob das so gescheit war“, gab Hirscher zu. Mittlerweile aber sind wohl die letzten Zweifel verflogen, weshalb auch ein Comeback praktisch undenkbar ist. „Momentan arbeite ich tagtäglich daran, zurück ins normale Leben zu kommen. Wenn ich das geschafft habe, ist der Weg zurück undenkbar“, berichtete der achtfache Weltcup-Gesamtsieger.