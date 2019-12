Mehrere Fahrgäste in der Ersten Klasse ohne Sitzplatz

Die Debatte war aber dennoch nicht zu Ende. Den indirekten Vorwurf der Lüge will nun eine schwedische Journalistin, die im gleichen überfüllten Zug saß, mit einem Video aus dem Inneren beweisen. Die kurze Aufnahme zeigt zunächst Thunberg auf dem Boden sitzend. Dann wird die Handykamera geschwenkt und man sieht auch andere Fahrgäste der Ersten Klasse ohne Sitzplatz. „Wir sind beide in zwei Zügen auf dem Boden gesessen. Sie hatte dann einen regulären Platz ab Göttingen, mein Kollege und ich dann ab Hannover“, twitterte Alexandra Urisman Otto von der Tageszeitung „Dagens Nyheter“. Das wenige Sekunden lange Video können Sie unten sehen.