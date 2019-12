Zur langen Verfahrensdauer, die Karl-Heinz Grasser im „Krone“-Interview am Sonntag beklagt hatte, tragen laut Justizminister Clemens Jabloner neben der komplexen Causa auch die Verteidiger selbst bei. Diesen Vorwurf wollen Grassers Verteidiger nicht auf sich sitzen lassen. In einem Brief an den Minister weisen sie die „objektiv unrichtige Unterstellung“ zurück.