Erst am Wochenende hatte Delevoye seine Erklärung bei der Behörde für Transparenz im öffentlichen Leben nachgebessert, bei der alle Regierungsmitglieder ihr Einkommen offenlegen müssen. Demnach hatte er 13 Ämter und Tätigkeiten inne, von denen zwei bezahlt waren. Alleine als Chef eines Think Tanks verdiente er demnach monatlich mehr als 5000 Euro pro Monat - und das auch nach seinem Eintritt in die Regierung in diesem September.