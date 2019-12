Nach den notwendig gewordenen, außerplanmäßigen Abschreibungen, Abwertungen und Vorsorgen (unter anderem für Sanierungskosten) im Volumen von insgesamt 360 Millionen Euro setzt der Linzer Stahlkonzern voestalpine auch verstärkt den Sparstift an. „Arbeitsplätze in Österreich sind nicht gefährdet“, betonte Konzernchef Herbert Eibensteiner am Montag.