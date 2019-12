Acht Geschädigte sind in der Steiermark bekannt, je drei in Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg. Die Vorgehensweise der Täter ähnelt sich in den rund 50 Fällen. Auftraggeber dürfte ein 45-jähriger Bulgare sein. Nachdem die Opfer im Internet auf Inserate für die Dienstleistungen (Kanalverstopfungsdienst, Haustechniker, Kammerjäger) stießen, riefen sie die angegebene Nummer an. Kurze Zeit später tauchte ein junger Mann auf, der gleich Geld verlangte – vorher würde er nicht zu arbeiten beginnen. Als bezahlt wurde, hieß es plötzlich, er hätte den Werkzeugkoffer vergessen und könne erst tags darauf mit der Arbeit beginnen. Doch kein Handwerker kam