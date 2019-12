In einer vom Fußball-Fachmagazin „kicker“ erstellten Auflistung der Bilanzen von Europas Topstürmern scheint Salzburgers Erling Haaland in zwei Wertungen an erster Stelle auf. Der Norweger erzielte im Kalenderjahr 2019 (Stand 12. Dezember) in der nationalen Liga alle 62 Minuten ein Tor - am nächsten kam ihm noch Barcelonas Lionel Messi (69).