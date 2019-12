Die Tischtennis-Damen von Linz AG Froschberg sind am Montag in Luxemburg in der Champions League für das Viertelfinale erneut TT Metz zugelost worden! In der vergangenen Saison hatte sich Froschberg in diesem Viertelfinal-Duell zweimal mit 3:2 durchgesetzt. Vor vier Jahren hatte nur ein mehr gewonnener Spielpunkt für den ÖTTV-Klub entschieden, auch vor drei Jahren war Linz der Aufsteiger.