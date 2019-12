Die ungewöhnliche Entscheidung hat einen guten Grund: die von katalanischen Separatisten für Mittwoch angekündigten Kundgebungen in dem Stadtviertel, in dem das Camp-Nou-Stadion des FC Barcelona liegt. Um der Gefahr vorzubeugen, dass man auf dem Weg ins Stadion von Demonstranten aufgehalten wird, schlagen beide Teams ihr Quartier in nächstmöglicher Nähe des Spielortes auf. Wegen der Demos werden beide auch erst am Mittwoch einchecken.