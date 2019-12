Die Grünen verfolgen die Flughafen-Pläne schon länger kritisch. Das Fass zum Überlaufen brachte das ehrgeizige Ziel des Airports, bis 2050 klimaneutral zu werden. „Nicht mehr als ein grünes Mäntelchen, das über die klimaschädliche Wirkung nicht hinwegtäuschen kann“, kritisierte Bürgerliste-Gemeinderat Bernhard Carl und fordert vor Umsetzung der Pläne ein konkretes Zukunftskonzept. Dem schließen sich auch die Landes-Grünen an: „Gerade in Zeiten der Klimakrise muss sich der Flughafen die Frage gefallen lassen, in welche Richtung er sich entwickeln will“, betont die Grüne Klubobfrau Kimbie Humer-Vogl. Der Airport müsse ausschließen, dass es im Zuge der Sanierung zu einer Kapazitätssteigerung kommt.