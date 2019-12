Sie ist fast so jung wie der Klimakrisen-Popstar Greta Thunberg. Mit einem großen Unterschied: Seibt leugnet den Klimawandel kategorisch und schwimmt mit dubiosen Theorien bewusst gegen den Öko-Strom. Deshalb, aber auch wegen der unschuldig wirkenden Verbreitung von teils rechtsextremem Gedankengut steht der deutsche Teenager immer mehr in der Kritik. Mehr noch: Die höchst umstrittene 19-jährige „Anti-Greta“ - sie selbst will übrigens nicht so genannt werden - wurde auf der UNO-Klimakonferenz mehr oder weniger zur unerwünschten Person erklärt.